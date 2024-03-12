За час над Курской областью уничтожили четыре беспилотника

Минобороны РФ сообщило о четырех уничтоженных за час БПЛА над Курской областью

За час над территорией Курской области были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 12 марта с 12:40 до 13:40 были пресечены попытки Киева совершить атаки по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ночью Курская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. В результате средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ. Губернатор региона Роман Старовойт подчеркнул, что ракетная опасность в регионе сохраняется.

Помимо того, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию области в районе поселка Теткино.