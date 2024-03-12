Зеленский утвердил законопроект о хранении репродуктивных клеток военных

Зеленский подписал законопроект о хранении репродуктивных клеток военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о хранении репродуктивных клеток погибших военных. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте №10448. Отмечается, что целью принятия документа является сохранение генофонда народа Украины. Согласно законопроекту, репродуктивные клетки могут храниться бесплатно три года с момента гибели военнослужащего. Другое лицо затем может продлить их срок хранения за свои средства.

В марте прошлого года депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что бойцы ВСУ смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках. Как сообщалось, парламент поддержал законопроект о создании госгарантий по сохранению возможности биологического отцовства и материнства для украинских военных, если они получат ранения, влияющие на репродуктивные функции.