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13:57, 13 марта 2024Мир

Арестованный в России за шпионаж южнокореец оказался миссионером

Reuters: арестованный в России за шпионаж южнокореец оказался миссионером

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Арестованный в России за шпионаж южнокореец Пэк Кван Сун оказался пастором-миссионером, помогающим беженцам и рабочим из Северной Кореи. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на организацию Global Love Rice Sharing Foundation, где Пэк работал.

Руководитель фонда, преподобный Ли Сун назвал арестованного «добросовестным и глубоко религиозным человеком», а также раскритиковал его арест.

«Похоже, что действия России могут быть вызваны тем, что наше правительство поддерживает Украину, защищая свободу и демократию, из-за чего возникло неправильное представление о том, что наши пасторы и миссионеры якобы занимаются шпионажем или передачей разведывательной информации», — рассказал глава организации.

Он также добавил, что в задачи Пэка входила работа с северокорейскими рабочими в Приморском и Хабаровском крае. Он также совершал регулярные поездки в Китай с территории России.

Ранее в России впервые арестовали гражданина Южной Кореи по статье о шпионаже. Сейчас он этапирован в Москву для проведения следственных действий.

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      Максим Габриелян
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