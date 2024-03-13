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11:01, 13 марта 2024Из жизни

Мужчина обвинил бывшую возлюбленную в измене и расправился с ее любимой лошадью

В США 24-летний мужчина обвинил бывшую девушку в измене и застрелил ее лошадь

Фото: Pxhere

В США арестовали мужчину, который обвинил бывшую возлюбленную в измене, напился и четыре раза выстрелил в ее любимую лошадь. Об этом сообщает New York Post.

В конце февраля полиция штата Айдахо отреагировала на информацию о стрельбе около одной из ферм. Прибывший на место сотрудник офиса шерифа обнаружил там пьяного 24-летнего Шона Брейдена Джонса — сына хозяина фермы. Выяснилось, что за неделю до происшествия он расстался с некоей Мэйли Купер. Девушка держала свою 12-летнюю лошадь по кличе Бри на ферме Джонсов и еще не забрала ее.

Сначала мужчина заявил полицейским, что за лошадью никто не ухаживал, она голодала и «ее надо было усыпить». Поэтому он взял ружье и расправился с животным. Когда сотрудник полиции спросил, что было не так с Бри, Джонс не смог ответить. Потом он показал тушу животного с четырьмя пулевыми отверстиями. После этого полицейского отвел в сторону отец молодого человека. Он сказал, что его сыну не было никакой необходимости стрелять в лошадь, потому что семья кормила ее. Мужчина также сказал, что его отпрыск «вышел из-под контроля и должен предстать перед судом».

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Вскоре выяснилось, что Купер приходила навестить Бри незадолго до происшествия. Джонс был пьян и начал обвинять бывшую возлюбленную в измене. Она поспешно ушла, после чего молодой человек и расправился с лошадью.

Бри принадлежала Купер более девяти лет. «Она была не просто моей лучшей подругой. Она была верной спутницей и защитницей», — написала девушка в социальных сетях. Она также заявила журналистам, что Бри «приняла пулю за нее».

Животное было породы американский квортерхорс и стоила около 10 тысяч долларов. Джонсу предъявили обвинение в нанесении имущественного ущерба. После ареста он заявил, что раскаивается и готов оплатить половину стоимости лошади. Молодому человеку грозит штраф в размере тысячи долларов и пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в городе Осинники Кемеровской области мужчина привел коня в жилой дом и попытался заехать на нем в квартиру. Россиянин завел белого коня в подъезд в три часа ночи.

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      Никита Савин
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