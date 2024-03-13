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12:07, 13 марта 2024Культура

Билан отреагировал на новости о скором отцовстве

Российский певец Дима Билан опроверг новости о том, что скоро станет отцом

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский певец Дима Билан отреагировал на появившиеся в сети новости о том, что он скоро станет отцом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Артист опроверг информацию о том, что скоро станет отцом. «Дорогие друзья, земля полнится слухами, а у нас с вами есть традиция — такие маленькие включения правды от первого лица. Я ценю наше с вами взаимное уважение личного пространства друг друга. Всему свое время», — написал исполнитель.

Он добавил, что обязательно расскажет поклонникам, если будет готовиться к пополнению в своей семье, и подчеркнул, что точно не будет скрывать такое событие. Билан также отметил, что ближайший год планирует посвятить работе — выпуску новых альбомов, съемкам в различных проектах, а также концертам.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что помощница артиста Алена Усачева беременна от Билана.

Ранее Билан сделал заявление о своей поездке в зону специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что советует всем неравнодушным посетить новые регионы России. «Вы можете взять, съездить и посмотреть, что и как там происходит. Так вы сделаете свое оценочное мнение», — заявил артист.

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      Анастасия Астахова
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