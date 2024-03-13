Британия оставит комплекс ПВО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года

МО Польши: Британия оставит ПВО Sky Sabre в стране до конца года из-за Украины

Британия оставит свой комплекс ПВО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Господин министр [обороны Британии Грант Шаппс] объявил, что система противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre останется в Польше дольше. Она должна была находиться здесь до конца марта этого года. Но уже есть решение оставить ее до конца года», — отметил министр.

По его словам, наличие в стране системы противовоздушной обороны является фундаментальным вопросом. «Охрана аэродрома в Ясенке, охрана дороги, по которой военная техника и гуманитарная помощь поступает на Украину, — это приоритетное дело», — пояснил Косиняк-Камыш.

Британия развернула в Польше систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre в июле 2022 года. В польском правительстве заявили, что данный шаг должен обеспечить безопасность воздушного пространства страны.