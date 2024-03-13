Дания решила призвать женщин на военную службу

Премьер Дании Фредериксен заявила о призыве женщин на военную службу

Дания решила продлить срок военной службы и впервые призвать женщин в армию. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает The Associated Press (AP).

Уточняется, что Дания планирует увеличить количество молодых людей, а также продлить срок службы с 4 месяцев до 11 месяцев для обоих полов.

«Мы не перевооружаемся, потому что хотим войны. Мы перевооружаемся, потому что хотим этого избежать», — отметила Фредериксен. По словам премьера, таким образом правительство хочет достичь «полного равенства между полами».

Как отмечает издание, в настоящее время датская армия насчитывает до 9000 профессиональных военнослужащих помимо 4700 призывников, проходящих базовую подготовку. Правительство хочет увеличить число призывников на 300, чтобы в общей сложности достичь 5000 солдат.

Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин. По его словам, только этот шаг покроет потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кадрах.