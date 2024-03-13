Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 13 марта 2024Россия

Депутата заподозрили в пьяном выступлении в Госдуме

MK.RU: депутата Веремеенко заподозрили в пьяном выступлении в Госдуме

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутата-единоросса Сергея Веремеенко заподозрили в пьяном выступлении на заседании в Государственной Думе. Об этом стало известно MK.RU.

Накануне днем парламентарий пожелал задать вопрос главе комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василию Пискареву. Речь Веремеенко была довольно неразборчивой.

«Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждое практически сейчас действие недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Но. Вот хотелось бы подумать: а как мы будем отвечать-то им? Или опять они скажут: "А вы привезли…" Это же страшное оружие на самом деле», — произнес депутат в микрофон. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его и поблагодарил за реплику.

Бывшие и нынешние коллеги Веремеенко поделились с MK.RU различными версиями подобного поведения. Депутат Михаил Делягин предположил, что несвязная речь связана с проблемами со здоровьем. «В принципе, когда человек очень устал, или не спал, или давление, или пьяный, он ведет себя примерно одинаково, так что однозначно сказать нельзя. Но тут, если что не так, комиссия по этике разберется», — отметил он.

Ранее сообщалось, что депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Картавин (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) пришел на заседание 32-й сессии парламента с табличкой иноагента.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России оценили решение Еревана вывести российских военных из Звартноца

      Раскрыты даты масштабной поставки боеприпасов на Украину

      Louis Vuitton обругали в сети из-за конфуза Эммы Стоун на «Оскаре»

      Японцы испугались токсичной кошки

      В МИД России предупредили о расширении конфликта на Украине из-за Запада

      Илон Маск негативно оценил украинское контрнаступление

      Возможность роста цен на бензин после атак на НПЗ оценили

      В России приравняли электронный посадочный талон на самолет к бумажному

      Конфликту на Украине предрекли перелом летом

      МИД заявил об оскорбительной риторике Еревана в отношении ОДКБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше