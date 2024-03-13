Депутата заподозрили в пьяном выступлении в Госдуме

MK.RU: депутата Веремеенко заподозрили в пьяном выступлении в Госдуме

Депутата-единоросса Сергея Веремеенко заподозрили в пьяном выступлении на заседании в Государственной Думе. Об этом стало известно MK.RU.

Накануне днем парламентарий пожелал задать вопрос главе комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василию Пискареву. Речь Веремеенко была довольно неразборчивой.

«Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждое практически сейчас действие недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Но. Вот хотелось бы подумать: а как мы будем отвечать-то им? Или опять они скажут: "А вы привезли…" Это же страшное оружие на самом деле», — произнес депутат в микрофон. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его и поблагодарил за реплику.

Бывшие и нынешние коллеги Веремеенко поделились с MK.RU различными версиями подобного поведения. Депутат Михаил Делягин предположил, что несвязная речь связана с проблемами со здоровьем. «В принципе, когда человек очень устал, или не спал, или давление, или пьяный, он ведет себя примерно одинаково, так что однозначно сказать нельзя. Но тут, если что не так, комиссия по этике разберется», — отметил он.

Ранее сообщалось, что депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Картавин (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) пришел на заседание 32-й сессии парламента с табличкой иноагента.