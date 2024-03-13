Германия и Франция обсудят разногласия по Украине

Politico: Германия, Франция и Польша обсудят в Берлине разногласия по Украине

Германия, Франция и Польша обсудят 15 марта в Берлине существующие разногласия по Украине, которые обострились за последние несколько недель. Об этом сообщает газета Politico.

«Давно назревающая напряженность начала накаляться в конце февраля, когда [президент Франции Эммануэль] Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск воевать на Украине (...) Более осторожный [канцлер ФРГ Олаф] Шольц ответил, исключив использование наземных войск европейских стран», — отмечается в материале издания.

Авторы также подчеркивают, что подобные заявления Макрона вызывают раздражение немецких чиновников, так как Берлин оказывает большую военную помощь Киеву чем Париж. Также помимо двух политиков во встрече примет участие премьер-министр Польши Дональд Туск, что означает перезапуск возникшего в 1990-е годы трехстороннего формата «Веймарского треугольника».

Ранее стало известно, что Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками в связи с его воинственной риторикой в отношении России. Газета Politico сообщала, что заявления французского лидера стали вызывать раздражение и партнеров Парижа, прежде всего Берлина.