ХАМАС опровергло информацию о согласии на прекращение огня в Газе

ХАМАС опровергло информацию Al Arabiya о согласии на прекращение огня в Газе

Исламистская группировка ХАМАС опровергла информацию телеканала Al Arabiya от 12 марта о согласии на прекращение огня в секторе Газе. Об этом заявили в официальном канале движения в Telegram.

«Информация, опубликованная телеканалом Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник в ХАМАС, что движение получило международное предложение, включающее [введение] продолжительного режима прекращения огня в Газе и постепенное возвращение перемещенных лиц (...), не соответствует действительности», — отмечается в заявлении.

Также была опровергнута информация о том, что ХАМАС направило свою делегацию в Каир для проработки деталей соглашения.

12 марта телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в секторе Газа. Данная сделка должна была предполагать также постепенное возвращение перемещенных лиц.