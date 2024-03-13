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02:00, 13 марта 2024Забота о себе

Истоки мужских страхов перед близостью с женщиной объяснили

Фото: Pxhere

Многие мужчины испытывают страх перед женщинами: опасаются тотального контроля с их стороны и своего неадекватного поведения по отношению к ним, рассказал психотерапевт Аврум Вайс. Причины страха мужчин перед сексом и перед партнершами он назвал в статье для Psychology Today.

По словам Вайса, страх перед женщинами и сексуальной близостью возникает у мужчин из-за низкой самооценки, депрессии, тревоги. Истоки проблем с психическим здоровьем, в свою очередь, идут из глубокого детства, считает психотерапевт. Он объяснил, что во многих семьях детей воспитывает одна мать. В такой ситуации дети эмоционально и физически зависимы от нее. Если мать не проявляет заботы, участия в жизни ребенка или попросту не реагирует на него, он чувствует себя несчастным и одиноким.

«Зачастую дети сталкиваются с опытом подчинения своих желаний интересам матери, чтобы заслужить ее любовь, — отметил психотерапевт. — Поэтому детский опыт мужчин, связанный с чувством ответственности за заботу о матерях, может привести к тому, что во взрослом возрасте они будут чрезмерно сосредоточены на любых эмоциях партнерш».

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Вайс подчеркнул, что таким мужчинам постоянно кажется, что женщины по разным причинам ими недовольны. В подтверждение своих слов он сослаля на исследования, показавшие, что в большинстве пар женское счастье является основным фактором, определяющим удовлетворенность мужчины жизнью. «Восемь из десяти главных мужских тревог связаны с тем, что они думают, будто недостаточно хороши для своих партнерш или семей. Один мужчина рассказывал мне, что мог определить настроение жены, даже не видя ее, как только открывал входную дверь дома», — прокомментировал психотерапевт.

При этом эксперт заверил, что избавиться от страха перед близостью помогает парная терапия, во время которой мужчина преодолеет свои тревоги и научится проявлять больше эмоций к партнерше, а женщина станет более понимающей и терпеливой к избраннику.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина подсказала, как расслабиться и снять стресс после тяжелой недели. Она посоветовала заранее планировать досуг и продумывать его таким образом, чтобы он приносил измеримые результаты.

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