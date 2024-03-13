Кадыров рассказал о боях «Ахмата» с пытавшимися прорвать границу бойцами ВСУ

Кадыров: «Ахмат» вел бои с бойцами ВСУ, пытавшимися прорвать границу

Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» вели бои против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорвать российскую границу. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, наступление на харьковском направлении осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники.

«В данном случае планы ВСУ были разбиты батальоном "Запад-Ахмат" МО РФ под руководством дорогого БРАТА Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление», — рассказал он.

Глава региона отметил работу воздушной разведки, операторов беспилотников и артиллерии, подчеркнув, что по позициям ВСУ наносились быстрые и точные удары.

В ночь на 12 марта на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Российские войска отразили атаку.