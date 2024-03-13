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17:47, 13 марта 2024Среда обитания

Россиян переселили из аварийного жилья в затопленные квартиры

В Кировской области жильцов аварийного дома переселили в затопленные квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Кировской области жильцов аварийного дома переселили в затопленное жилье. На состояние полученных квартир жители поселка Вахруши не раз жаловались в сообществе губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Проблемы вскрылись сразу после новоселья. Через два дня по стенам квартир полилась вода. Струи воды потекли прямо по необесточенным проводам.

Несмотря на то что обращение было адресным, за 11 дней с собственниками никто не связался. На ситуацию не отреагировали и в управляющей компании: пообещав приехать на вызов, специалисты так и не появились.

За это время натяжные потолки в квартирах провисли от тяжести воды, двери и обои отсырели. Пострадавшие от потопов жильцы подали заявление в прокуратуру и жилищную инспекцию. Также они предлагают переселить в этот дом мэра поселка и его заместителя.

Ранее в другом российском городе, Ульяновске, на жильцов аварийного дома рухнул сгнивший потолок. Произошло это за 6 лет до намеченного расселения. Временную жилплощадь горожанам не предлагают, а ремонт считают бессмысленным. Хозяева гадают, чье жилье окажется следующим.

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      Виктория Клабукова
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