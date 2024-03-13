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10:48, 13 марта 2024Мир

Клинтон обвинила сторонников Трампа в симпатиях к Путину

Хиллари Клинтон: голос за Трампа на выборах в США означает голос за Путина
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа на будущих президентских выборах симпатизируют внешней и внутренней политике российского президента России Владимира Путина, а значит голос за Трампа означает голос за Путина. Об этом бывший госсекретарь написала на собственной страничке в социальной сети Х.

«С каждым днем это становится все очевиднее: голосование за Трампа равносильно голосованию за команду Путина», — говорится в ее сообщении.

Ранее Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах. «Это величайшая угроза демократии в истории нашей страны! Джо Байден должен прекратить нелепые и разрушающие демократию судебные преследования, сейчас», — заявил он.

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      Виктория Кондратьева
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