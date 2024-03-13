AP: Трамп набрал нужное число делегатов для номинации от Республиканской партии

Экс-президент США Дональд Трамп набрал по итогам очередного дня праймериз нужное число делегатов для номинации от Республиканской партии, что окончательно сделало его кандидатом на президентские выборы. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«За этот вечер, за прошлую неделю и за все предыдущие недели, за огромный успех, которого мы добились на этих праймериз, я хочу всех поблагодарить. Но что гораздо важнее, нам нужно приступить к работе, чтобы победить Джо Байдена, худшую администрацию, худшего президента в истории нашей страны», — рассказал Трамп.

В материале издания также отмечается, что избирательная кампания этого года становится «матчем-реваншем» между бизнесменом и действующим президентом США Джо Байденом. По мнению авторов, данный факт обострит внутриполитическую ситуацию стране, которую осложняет высокий антирейтинг обоих политиков.

Ранее Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания на пост президента он освободит из тюрем тех, кто был осужден за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Он также добавил, что перекроет границу от нелегальной миграции и начнет наращивание нефтедобычи.