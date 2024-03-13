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13:21, 13 марта 2024Мир

Лавров привел доказательство желания Запада поражения России

Лавров: желание Запада поражения РФ доказывают слова Макрона об отправке военных

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны желают поражения России и одержимы этой идеей. По его мнению, это желание доказывают слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 марта.

«Коллективный Запад разрушил систему европейской безопасности окончательно, одержим идеей нанесения России стратегического поражения. Достаточно привести высказывания Макрона относительно отправки на Украину натовских военных», — отметил глава Министерства иностранных дел России.

Лавров добавил, что, наряду с президентом Франции, лидеры европейских стран также высказывают «целый ряд других перлов».

Ранее министр иностранных дел высказался о неослабевающих попытках западных стран по сдерживанию России. При этом он подчеркнул, что там все еще сохраняются «здоровые силы, которые готовы в своих практических действиях исходить из интересов развития отношений между всеми людьми», а не следовать курсу своих властей.

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      Лина Пивоварова
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