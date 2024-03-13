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14:48, 13 марта 2024Россия

Летчик-испытатель прокомментировал слухи о возможной диверсии на рухнувшем Ил-76

Летчик Кнышов призвал дождаться официальной версии о крушении Ил-76
СюжетПожары в России

Фото: Сергей Насонов / РИА Новости

Необходимо дождаться официальных результатов расследования о причине пожара на рухнувшем под Иваново Ил-76, заявил член Высшего совета «Сильной России», летчик-испытатель Анатолий Кнышов. Так в беседе с «Царьградом» он прокомментировал появившиеся на фоне крушения слухи о том, что на борту могла произойти диверсия.

«Самолет имеет достаточно оборудования, чтобы своевременно оповестить экипаж и произвести все необходимые действия по уничтожению, локализации пожара на двигателе. Пусть разбираются где, что и как. Там не бывает просто так», — заявил летчик.

По его словам, не всегда можно сразу понять, что именно произошло с самолетом, и версий может быть несколько.

Также крушение Ил-76 прокомментировал военный эксперт, заслуженный летчик России Владимир Попов. По его мнению, пожар на борту мог произойти сразу по нескольким причинам, в том числе из-за разрушения трубопровода топливной системы. «Небольшая струйка топлива попадает на горячую часть двигателя, и образуется пламя», — объяснил он.

Ил-76 потерпел крушение 12 марта при взлете. На его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Министерство обороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей.

Ранее заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов предположил, что возгорание двигателя Ил-76 могло привести к другим повреждениям. «Потому что Ил-76 сконструирован таким образом, что отказ одного двигателя абсолютно никак не отражается на способности продолжить полет. На трех двигателях он летит спокойно и даже на двух. Но, видимо, произошел такой пожар, который привел к разрушению других систем самолета», — объяснил он.

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      Маргарита Миронова
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