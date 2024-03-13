Четверо россиян вырастили более 1300 кустов конопли и попали под следствие

МВД: в Новосибирской области полицейские изъяли более 1300 кустов конопли

В Новосибирской области четверо местных жителей подозреваются в выращивании кустов конопли и в покушении на сбыт марихуаны в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего полицейскими изъято более 1300 кустов конопли и свыше 12 килограммов готовой марихуаны. Продавать товар подозреваемые собирались в интернет-магазинах теневого сегмента. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к преступлению, по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, а также по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

По данным МВД, предварительно установлено, что фигуранты арендовали двухэтажный ангар площадью 900 квадратных метров, где и создали подпольное производство. Они оборудовали помещение необходимым для выращивания конопли освещением, поливом и вентиляцией, купили специальную почву, удобрения и упаковочные материалы. В МВД уточнили, что злоумышленники выделили отдельную зону под цеха для сушки и измельчения растений.

Ранее сообщалось, что в Норильске полицейские изъяли у местного жителя 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны.