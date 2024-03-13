Мэр Варшавы запланировал строить бомбоубежища

Politico: Варшава выделит 27 млн евро на строительство бомбоубежищ

Правительство Польши выделит 117 миллионов злотых (27 миллионов евро) на строительство бомбоубежищ в Варшаве. Об этих планах сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский, его цитирует издание Politico.

«Я принял решение разработать специальную программу, которая называется "Варшава защищает" и на ближайшей бюджетной сессии мы предназначим на нее 117 миллионов злотых», — сказал он.

Ранее гендиректор Ассоциации городов и муниципалитетов ФРГ Андре Бергхеггер заявил, что власти Германии должны в течение десяти лет тратить по 1 миллиарду евро на строительство бункеров и бомбоубежищ.