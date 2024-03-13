Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 13 марта 2024Россия

Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Минобороны России отчиталось об улучшении положения на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили 12 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460-тивоеннослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76, упавшего под Иваново. О чем говорили пилоты?

      Минобороны России сообщило о поражении ЗРК Patriot ВСУ в Харьковской области

      Звезда «Звездных войн» попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом

      Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8

      Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

      В Молдавии допустили лишение гражданства Шора и Плахотнюка

      В России допустили атаку роем из тысячи дронов ВСУ в дни выборов

      Россиянин хотел продать нелегальный табак на 13 миллионов рублей и получил штраф

      Попытку проникновения диверсантов в Россию назвали бессмысленной

      Путин раскрыл главную причину роста экономики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше