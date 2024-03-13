Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Минобороны России отчиталось об улучшении положения на авдеевском направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили 12 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460-тивоеннослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей», — говорится в сообщении.