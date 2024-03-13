Молдавия пообещала привлечь партнеров для вывода миротворцев из Приднестровья

МИД Молдавии: нужно привлечь партнеров для вывода миротворцев из Приднестровья

Кишинев должен привлечь партнеров для вывода российских миротворцев из Приднестровья. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью RTVI.

Попшой ответил на вопрос о миротворческом контингенте России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). По его мнению, нахождение российских военных там противозаконно и угрожает безопасности Молдавии.

«Очень надеемся, что вместе с нашими международными партнерами найдем аргументы для того, чтобы Россия эти войска вывела», — заявил глава молдавского МИД. При этом дипломат подчеркнул, что Кишинев рассматривает исключительно мирное решение вопроса.

Ранее Попшой признал отсутствие предпосылок для эскалации ситуации в Молдавии и ПМР. В ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он назвал обстановку в Молдавии стабильной.