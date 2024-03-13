На Украине оценили высказывания Зеленского в адрес Папы Римского

Дубинский: позиция Зеленского делает Киев недоговороспособным для католиков

Киев демонстрирует всему католическому миру свою недоговороспособность. Об этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес Папы Римского Франциска.

По его мнению, чем яростнее украинские власти реагируют на призывы понтифика к мирным переговорам, тем яснее в них виден отказ от любых попыток договорится. «Внутри Украины к такой позиции привыкли и даже особо не реагируют на нее, а вот для мира западных христиан, которых представляет Папа, эта позиция резко контрастирует с ожиданиями тамошних обществ, и делает в их глазах эту украинскую власть недоговороспособной», — предположил депутат.

Ранее сообщалось, что после призывов Папы Римского к переговорам и прекращению огня в МИД Украины был вызван посол Ватикана Висвальдас Кульбокас, которому указали на разочарование Киева словами понтифика.