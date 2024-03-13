Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:03, 13 марта 2024Бывший СССР

На Украине оценили высказывания Зеленского в адрес Папы Римского

Дубинский: позиция Зеленского делает Киев недоговороспособным для католиков
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев демонстрирует всему католическому миру свою недоговороспособность. Об этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес Папы Римского Франциска.

По его мнению, чем яростнее украинские власти реагируют на призывы понтифика к мирным переговорам, тем яснее в них виден отказ от любых попыток договорится. «Внутри Украины к такой позиции привыкли и даже особо не реагируют на нее, а вот для мира западных христиан, которых представляет Папа, эта позиция резко контрастирует с ожиданиями тамошних обществ, и делает в их глазах эту украинскую власть недоговороспособной», — предположил депутат.

Ранее сообщалось, что после призывов Папы Римского к переговорам и прекращению огня в МИД Украины был вызван посол Ватикана Висвальдас Кульбокас, которому указали на разочарование Киева словами понтифика.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Российский глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение

      Молдавским политикам пригрозили ответственностью за визиты в Россию

      Женщину на несколько дней заперли в грузовом контейнере

      Слабые продажи «Москвичей» в России объяснили

      Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      Главком ВСУ назвал основные направления атак ВС России

      Российскому актеру проломили череп во время дорожного конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше