Обнаружена опасность распространенных химикатов

Exposure and Health: ПФАС связаны с повышенным риском сердечных заболеваний

Ученые Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что пер- и полифторированные алкильные соединения (ПФАС) связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Exposure and Health.

Специалисты проанализировали данные более чем 2,5 тысячи женщин и мужчин в возрасте от 30 до 89 лет. Образцы крови были изучены с использованием метода масс-спектрометрии, который заключается в определении химических веществ по отношению массы к заряду ионов. Ученые сосредоточились на трех наиболее распространенных типах ПФАС — перфтороктановой кислоте (ПФОК), перфтороктансульфоновой кислоте (ПФОС) и перфторгексановой сульфоновой кислоте (ПФГСК).

Оказалось, что ПФАС содержится в крови почти всех добровольцев, что указывает на невозможность избегать воздействия этих химикатов из-за их повсеместной распространенности. В долгосрочной перспективе ПФАС могут оказать опасное влияние на сердце и сердечно-сосудистую систему.

Исследователи доказали связь между концентрацией ПФАС и накоплением вредных липидов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. К ним относятся холестерин и различные другие соединения, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Величина эффекта зависела от возраста, при этом вредные эффекты ПФАС обычно были сильнее у людей моложе среднего возраста по сравнению с людьми старше среднего возраста.

Благодаря своим водо-, жиро- и грязеотталкивающим свойствам ПФАС используются в тысячах продуктов, таких как косметика и зубная нить, а также в покрытиях для сковородок и пене для огнетушителей. Эти химикаты практически не разлагаются и могут попадать в пищевую цепь человека.