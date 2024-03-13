Оговоренного бывшей подругой россиянина отправили в колонию за изнасилование

В Ульяновске суд приговорил мужчину, которого оговорила бывшая подруга

В Ульяновске суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии местного жителя, которого оговорила бывшая девушка. Об этом сообщает издание Baza.

Его признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным издания, осужденный поссорился с девушкой из-за ее измен. После этого россиянин стал угрожать ей ножом и даже ударил возлюбленную. Через какое-то время пара помирился и занялась сексом по обоюдному согласию. Однако позже девушка пошла в полицию и заявила об изнасиловании. Потом она призналась, что хотела просто напугать парня, но забрать заявление ей уже не дали, а обвинение с молодого человека так и не сняли.

Во время суда девушка еще раз указала, что обвиняемый ее не насиловал. Несмотря на это, мужчину все равно признали виновным. Его адвокат отметил, что подзащитному дали рекордно маленький срок.

Ранее в Кемеровской области суд приговорил 24-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за насилие над несовершеннолетней родственницей.