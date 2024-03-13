Опубликованы последствия попадания ВСУ по рынку в Воронежской области

Shot опубликовал последствия попадания ВСУ по рынку в Воронежской области

Опубликованы последствия попадания украинских дронов по рынку в Воронежской области. Снимки разместил Telegram-канал Shot.

На кадрах, которые, как утверждает канал, были сняты на Юго-западном рынке, видно искореженные металлические листы, которыми были накрыты торговые ряды. Еще на одной фотографии демонстрируются разбитые окна одного из расположенных на рынке строений.

Помимо этого, в Бутурлинском районе в результате атаки был поврежден жилой дом и подстанция, а в Советском районе — кровля магазина, добавляет канал.