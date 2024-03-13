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08:45, 13 марта 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о командире наемников из ЦРУ

Пленный Водян: наемниками из 59-й бригады ВСУ командовал сотрудник ЦРУ США

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) командовал отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский военнопленный Юрий Водян, передает РИА Новости.

«Заходя в столовую, увидели: какой-то новый человек. Мы к американцам более или менее привыкли уже, в лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их [отряда наемников] бывший командир, и он приехал повидаться с ними», — сказал пленный.

Он рассказал о службе в указанной бригаде. Водян попал в плен в конце января при попытке штурма села Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, сотрудник ЦРУ получил ранение, а после лечения на сутки приехал в часть перед отъездом из зоны боевых действий.

Ранее Водян заявил, что иностранные наемники, воюющие в рядах ВСУ, не берут на штурмы украинцев, а в одной из бригад служат опытные военные из стран НАТО, включая «истинного арийца» из ФРГ с позывным Кола. Как утверждал пленный, в его бригаде были бойцы из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии.

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      Кристина Есикова
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