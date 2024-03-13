Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:08, 13 марта 2024Экономика

Пользу для экономики России от внедрения искусственного интеллекта оценили

Вице-премьер Чернышенко: эффект от внедрения ИИ в РФ достиг более 1 трлн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России в настоящее время оценивается более чем в 1 триллион рублей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Чиновник также добавил, что к 2030 году ИИ будет активно применяться во всех субъектах России. Речь идет в том числе о задействовании подобных технологий при территориальном планировании, в медицинском секторе и при оказании социально значимых видов услуг, резюмировал Чернышенко в ходе выступления на пленарной сессии дня искусственного интеллекта на международной выставке-форуме «Россия».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская технологическая компания Nvidia, делающая ставку на внедрение искусственного интеллекта (ИИ), вытеснила из тройки самых дорогих компаний в мире нефтяную госкомпанию из Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Суммарная рыночная капитализация производителя микросхем достигла уровня в 2,06 триллиона долларов, в то время как показатель его ближневосточного конкурента составил 2,03 триллиона. Теперь Nvidia уступает по этому показателю только двум другим технологическим гигантам из США — корпорациям Apple и Microsoft.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Россиянин и школьник выстрелили в кошку с котятами и сняли это на видео

      Google оштрафовали в России на несколько миллионов рублей

      Пользу для экономики России от внедрения искусственного интеллекта оценили

      Российский хоккеист принял участие в драке в матче НХЛ

      Россияне летом массово устремятся в Мурманск и Северную Осетию

      Автозавод «Москвич» захотел найти нового китайского партнера

      Мужчина обвинил бывшую возлюбленную в измене и расправился с ее любимой лошадью

      Первая частная японская ракета взорвалась сразу после старта

      Шэрон Стоун вспомнила о требованиях переспать с актером ради «усиления химии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше