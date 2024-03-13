Пользу для экономики России от внедрения искусственного интеллекта оценили

Вице-премьер Чернышенко: эффект от внедрения ИИ в РФ достиг более 1 трлн рублей

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России в настоящее время оценивается более чем в 1 триллион рублей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Чиновник также добавил, что к 2030 году ИИ будет активно применяться во всех субъектах России. Речь идет в том числе о задействовании подобных технологий при территориальном планировании, в медицинском секторе и при оказании социально значимых видов услуг, резюмировал Чернышенко в ходе выступления на пленарной сессии дня искусственного интеллекта на международной выставке-форуме «Россия».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская технологическая компания Nvidia, делающая ставку на внедрение искусственного интеллекта (ИИ), вытеснила из тройки самых дорогих компаний в мире нефтяную госкомпанию из Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Суммарная рыночная капитализация производителя микросхем достигла уровня в 2,06 триллиона долларов, в то время как показатель его ближневосточного конкурента составил 2,03 триллиона. Теперь Nvidia уступает по этому показателю только двум другим технологическим гигантам из США — корпорациям Apple и Microsoft.