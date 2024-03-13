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05:00, 13 марта 2024Ценности

Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Джесси Райт показала фигуру в черном бикини

Фото: @jesswright77

Британская телезвезда Джесс Райт поделилась видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя знаменитость позировала в перед камерой в бикини черного цвета. Блогерша показывала фанатам фигуру, надев при этом солнцезащитные очки. В то же время волосы она собрала в небрежный пучок.

Известно, что инфлюэнсер отдыхает в роскошном отеле в Дубае вместе с семьей.

В декабре 2023 года Рита Дакота снялась без штанов. На размещенном снимке 33-летняя исполнительница позировала перед камерой в черном латексном боди.

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      Карина Черных
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