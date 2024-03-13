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07:49, 13 марта 2024Мир

Путин назвал возможную причину острой реакции Макрона в адрес России

Путин: острая реакция Макрона в адрес Москвы может быть связана с Африкой
СюжетРакетные удары по Украине:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке. Такую возможную причину назвал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Киселев спросил у Путина, могут ли антироссийские заявления Макрона быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции в Африке.

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал Путин.

В конце февраля Макрон рассказал, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Речь идет о «глубоких» ударах ракетами среднего и дальнего действия, пояснил он. Президент Франции также напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов, в том числе систем противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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