Путин назвал возможную причину острой реакции Макрона в адрес России

Путин: острая реакция Макрона в адрес Москвы может быть связана с Африкой

Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке. Такую возможную причину назвал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Киселев спросил у Путина, могут ли антироссийские заявления Макрона быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции в Африке.

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал Путин.

В конце февраля Макрон рассказал, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Речь идет о «глубоких» ударах ракетами среднего и дальнего действия, пояснил он. Президент Франции также напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов, в том числе систем противовоздушной обороны.