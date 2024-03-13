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11:16, 13 марта 2024Мир

Путин рассказал о разговоре с Трампом о «спящем Джо»

Путин: Трамп, когда был президентом США, упрекал в симпатиях к Байдену

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости рассказал о разговоре с бывшим американским лидером Дональдом Трампа, который упрекал его в симпатиях к нынешнему президенту США Джо Байдену.

«Он мне так и сказал в одном из разговоров. Извините, я скажу, как он, это просто прямая речь: "Ты хочешь, чтобы победил „спящий Джо“», — сказал российский президент.

По его словам, он удивился, когда Трампа начали преследовать за то, что Москва якобы поддерживали его как кандидата. Путин назвал эти заявления «полным бредом».

Глава государства подчеркнул, что американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова.

Путин также заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в Соединенных Штатах. Он отметил, что Москва будет работать с любым президентом, за которого проголосуют американские граждане.

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      Семен Александров
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