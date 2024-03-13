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06:00, 13 марта 2024Россия

Путин заявил о невмешательстве России в ход выборов в США

Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Россия не вмешивается в ход президентских выборов в Соединенных Штатах. Москва будет работать с любым президентом, за которого проголосуют граждане США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Телеведущий во время интервью напомнил главе РФ, как он ранее рассказал, что победа Джо Байдена станет более предпочтительным исходом выборов в Штатах, чем победа Дональда Трампа. Путин заявлял, что действующий лидер США «более опытный и прогнозируемый».

Киселев уточнил у Путина, можно ли считать такой комментарий вмешательством в предвыборную кампанию.

«Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ», — объяснил глава РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме написало, что Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в президентские выборы в России и считает подобные заявления «категорически неверными».

Ранее американские СМИ написали, что попытки некоторых демократов сместить Джо Байдена с должности главы государства и дать дорогу молодым так же безнадежны, как попытки отобрать ключи от машины у упрямого деда.

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      Марина Совина
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