Путин высказался о «набивающих брюхо человеческой плотью» западных элитах

Путин призвал западные элиты понять, что «бал вампиров» уже заканчивается

Западные элиты, которые стремятся сохранить доминирующее несправедливое положение на международной арене, должны понять, что «бал вампиров», эксплуатирующих другие народы, уже заканчивается. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости заявил президент России Владимир Путин.

«В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — высказался президент, добавив, что Запад на протяжении веков паразитировал на других народах в Африке, Азии и Латинской Америке.

Ранее Путин заявил, что ввод войск НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя, так как военные западных стран присутствуют на Украине уже давно. «Сейчас (войска западных стран — прим. «Ленты.ру») присутствуют и в виде советников, и в виде иностранных наемников, и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя — это самое важное, так же, как ничего не меняет поставка вооружений», — рассказал он.

