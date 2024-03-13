Раскрыто совершенное более 23 лет назад преступление

В Черкесске раскрыто убийство, совершенное более 23 лет назад

В Карачаево-Черкесской Республике следователи раскрыли совершенное более 23 лет назад преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

15 декабря 2000 года в жилом доме в Черкесске обнаружили мужчину со множественными травмами. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, но преступника не нашли. В феврале 2001 года следствие по делу приостановили.

В какой-то момент правоохранители вернулись к этому преступлению и выяснили, что 14 декабря 2000 года потерпевший выпивал с мужчиной, с которым у него возникла ссора. В результате конфликта собутыльник нанес пострадавшему не менее 18 ударов руками и ногами по различным частям тела. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Обвиняемого не стало в 2021 году. Его родственники вину мужчины не признают, поэтому дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве суд приговорил 49-летнего мужчину к 11 годам и 4 месяцам колонии особого режима за преступления, которые произошли 17 июля 1999 года.