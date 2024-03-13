Раскрыты причины участившегося падения лифтов в России

Депутат Колунов: лифты падают из-за стремления коммунальщиков сэкономить

Участившиеся падения лифтов в домах россиян связаны со стремлением управляющих компаний (УК) сэкономить, нехваткой деталей для ремонта зарубежного подъемного оборудования и сложностями с импортозамещением. Об этом рассказали опрошенные aif.ru эксперты.

«Чем договор на обслуживание лифтов дешевле, тем лучше — больше в карман положат. Потому договоры заключаются неизвестно с кем. В свою очередь, обслуживающие организации, продающие свои услуги дешево, не вкладываются в компоненты, приглашают некомпетентных сотрудников. Отсюда и несчастные случаи», — пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат также признал, что есть проблема нехватки комплектующий для ремонта установленных ранее зарубежных лифтов. А более активному импортозамещению мешают высокие пошлины на комплектующие для лифтов — для российских производителей они достигают 10-15 процентов, тогда как готовые зарубежные изделия облагаются пошлиной до 5 процентов. Получается, выгоднее покупать оборудование в других странах. Колунов считает, что снизить зависимость от импорта поможет решение вопроса с таможенными пошлинами и введение дополнительных мер господдержки.

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Плеханова Дмитрий Осянин отметил, что сейчас средний возраст лифтов в старом жилфонде — 20-30 лет. Многие из этих подъемников устанавливались еще в советский период и не соответствуют современным требованиям безопасности. Кроме того, сейчас в стране установлены 517 тысяч лифтов, 100 тысяч из которых опасны и требуют замены до 2025 года.

Ранее Всероссийский центр национальной строительной политики объявил о запуске масштабной замены устаревших лифтов в российских городах. Реконструкция коммунальной инфраструктуры в регионах пройдет в несколько этапов. На проект, по словам главы центра, выделены «беспрецедентно огромные деньги».