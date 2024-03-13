Россиянин попытался изготовить наркотики на 110 миллионов рублей и попал под суд

Под Красноярском юноше грозит пожизненный срок за изготовление наркотиков

В Красноярском крае суд рассмотрит дело 22-летнего юноши об изготовлении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в мае 2023 года полицейские в Железногорске остановили автомобиль. В его багажнике лежали 29 канистр с химическими веществами, но документов на перевозку химикатов не было ни у водителя, ни у его пассажира. Тогда последний рассказал, что якобы попросил своего родственника-водителя отвезти на дачу средство для борьбы с огородными вредителями. Но выяснилось, что запас реактивов предназначался для производства мефедрона в лаборатории, которая была оборудована в садовом домике.

Полицейские изъяли бутылки и канистры с химическими веществами и реактивами массой более 439 килограммов, среди которых находилось 25 килограммов прекурсора. Эксперты установили, что объем готового наркотика мог составить порядка 36,5 килограмма на сумму около 110 миллионов рублей.

Мужчину арестовали и возбудили дело по трем статьям. Ему грозит пожизненный срок.