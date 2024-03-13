Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянин попытался изготовить наркотики на 110 миллионов рублей и попал под суд

Под Красноярском юноше грозит пожизненный срок за изготовление наркотиков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд рассмотрит дело 22-летнего юноши об изготовлении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в мае 2023 года полицейские в Железногорске остановили автомобиль. В его багажнике лежали 29 канистр с химическими веществами, но документов на перевозку химикатов не было ни у водителя, ни у его пассажира. Тогда последний рассказал, что якобы попросил своего родственника-водителя отвезти на дачу средство для борьбы с огородными вредителями. Но выяснилось, что запас реактивов предназначался для производства мефедрона в лаборатории, которая была оборудована в садовом домике.

Полицейские изъяли бутылки и канистры с химическими веществами и реактивами массой более 439 килограммов, среди которых находилось 25 килограммов прекурсора. Эксперты установили, что объем готового наркотика мог составить порядка 36,5 килограмма на сумму около 110 миллионов рублей.

Мужчину арестовали и возбудили дело по трем статьям. Ему грозит пожизненный срок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ

      ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками самолетного типа

      Раскрыт секрет долголетия самой старой женщины в мире

      В российском регионе полицейские задержали возможных организаторов подрыва моста

      США заподозрили в срыве сделки по продаже Австралии подводных лодок

      Путин рассказал о превосходстве «Авангарда» над системой ПРО США

      Россиян предупредили о риске остаться должником банка после погашения кредита

      Утечка топлива взлетающего пассажирского самолета попала на видео

      В России задумали дать экспортерам право не продавать валютную выручку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше