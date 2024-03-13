«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в откровенном наряде

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной хоккеисткой в мире», снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 23-летняя девушка предстала перед камерой в желтом кроп-топе с глубоким декольте и джинсовой юбке длины макси, оформленной высоким разрезом на бедре, объемным цветком и воланами. Также спортсменка надела открытые босоножки в тон верха, а в качестве украшений выбрала браслет, чокер и серьги из золота.

Поклонники оценили внешний вид Демайтер в комментариях под постом, который набрал более 108 тысяч лайков. «Как всегда великолепна», «Ты такая красивая», «Совершенство», «Ты представляешь опасность для всего человечества. Невероятная», «Спасибо тебе большое за то, что скрашиваешь наши дни своей красотой», — писали они.

Ранее сообщалось, что известная американская теннисистка Кори Гауфф снялась в откровенном наряде для апрельского номера журнала Vogue USA. 19-летняя спортсменка позировала в нижнем белье, состоящем из укороченных шортов и бюстгальтера без подклада, который частично демонстрировал ее грудь.

