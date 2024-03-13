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15:23, 13 марта 2024Наука и техника

Раскрыта настоящая природа внеземного сигнала

Phys.org: сигнал от внеземного объекта оказался вибрацией от грузовика

Фото: Roberto Molar Candanosa and Benjamin Fernando / Johns Hopkins University, with imagery from CNES / Airbus via Google

Ученые Университета Джонса Хопкинса раскрыли настоящую природу сейсмического сигнала, который, как предполагалось, был связан с падением метеорита, содержащего инопланетные материалы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Предполагалось, что падение метеорита над западной частью Тихого океана в январе 2014 года было связано с вибрациями, зафиксированными сейсмической станцией на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее. В 2023 году материалы, обнаруженные на дне океана рядом с тем местом, где предположительно упали фрагменты космического объекта, были идентифицированы как имеющие внеземное происхождение.

Однако новые данные показали, что истинным источником сейсмических сигналов был грузовик, который проехал по дороге мимо сейсмометра. Анализ данных, взятых с других сейсмических данных, расположенных в Австралии и Палау, продемонстрировал, что место падение метеорита на самом деле располагается более чем в 160 километрах от первоначально исследованной области.

Авторы пришли к выводу, что материалы, извлеченные со дна океана, представляли собой крошечные обычные метеориты или частицы, образовавшиеся из других метеоритов, попавших на поверхность Земли, которые загрязнены земным материалом.

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      Александр Еникеев
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