Спикер Рады объяснил бронь от мобилизации на примере средневековых рыцарей

Спикер Рады Стефанчук объяснил бронь от мобилизации средневековым рыцарством

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил введение брони от мобилизации и объяснил ее на примере средневекового рыцарства. Его слова передает издание «Общественное».

«Если не ошибаюсь, в XII или XIII веке в Англии существовал такой "налог на трусость" — когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари», — сказал спикер парламента.

Стефанчук добавил, что на одного военнослужащего должно приходится восемь человек, которые будут его обеспечивать.

Ранее профильный комитет Рады отменил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что заседание продлилось меньше часа, комитет объявил о следующем заседании в этот же день, а потом отменил и его.

