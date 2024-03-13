Планы по установке систем поражения на границе России и Финляндии объяснили

Военный эксперт Глазунов: Россия усиливает границу с Финляндией из-за рисков

Россия усиливает границу с Финляндией из-за рисков после вступления соседней страны в НАТО, утверждает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил установку систем поражения на рубеже государств.

Эти усиления связаны с тем, что теперь Финляндия представляет для нас угрозу. Для блока НАТО — это основной противник, главный противник. Ни Китай, ни Иран, ни кто-то другой, а именно Россия Олег Глазунов военный эксперт

«Сейчас идет война против России, и все страны, которые вступают в блок НАТО автоматически становятся мишенью для наших Вооруженных сил, потому что от них идет непосредственная угроза нашей безопасности. Финляндия раньше была нейтральной страной, поэтому никакой угрозы она не представляла, поэтому никакой угрозы она не представляла. Сегодня Финляндия в связи с вступлением в блок НАТО будет представлять для нас угрозу, и от финнов можно ждать любое выступление — военное, политическое, военно-политическое. Мы должны заботиться о безопасности своих граждан, поэтому будет усиление войск на приграничной с финнами территории», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву анонсировал установку систем поражения на границе с Финляндией после вступления страны в НАТО. Также он рассказал, что у приграничных зон появятся российские войска. По мнению главы государства, присоединение Хельсинки к военному блоку было бессмысленным.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в 2022 году после начала российской специальной военной операции на территории Украины. До этого эти североевропейские государства сохраняли суверенитет.