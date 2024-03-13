Татьяна Буланова рассказала о необычных отношениях с мужем на 19 лет моложе себя

Певица Буланова заявила, что в 55 лет чувствует себя моложе 36-летнего мужа

Недавно отметившая 55-летие заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала о необычных отношениях с супругом Валерием Рудневым, который моложе нее на 19 лет. Интервью певицы журналистке Елене Ханге вышло на платформе «Смотрим».

Буланова призналась, что рядом с 36-летним мужем чувствует себя моложе своего возраста, ведь супруг даже придумал ей особое семейное прозвище. «Валера меня вообще называет "мой ребеночек". Человек, который меня на 19 лет младше! Я, наверное, слегка недоразвитая», — со смехом заявила она.

Именно муж, по словам певицы, наиболее ответственный и сильный в их паре. Она также заявила, что в браке равно значимы уважение и секс. «Уважение и секс — все. Остальное неважно, даже если секса будет меньше — черт с ним, главное — уважение. И взаимопонимание», — уверена Буланова.

Ранее популярная американская певица Шер заявила, что каждой женщине стоит хотя бы раз сходить на свидание с мужчиной моложе себя. Отвечая на вопрос о плюсах романтических отношений с молодыми партнерами, 77-летняя исполнительница призналась, что она не привлекает своих ровесников.