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16:36, 7 декабря 2023Забота о себе

77-летняя Шер дала неожиданный романтический совет

Певица Шер посоветовала хотя бы раз сходить на свидание с мужчиной моложе себя

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная американская певица Шер считает, что каждой женщине стоит хотя бы раз сходить на свидание с мужчиной моложе себя. Такой неожиданный совет 77-летняя артистка дала в эпизоде шоу Chicken Shop Date, опубликованном на YouTube.

Отвечая на вопрос о плюсах романтических отношений с молодыми партнерами, 77-летняя Шер призналась, что она не привлекает своих ровесников. По ее словам, последний год она встречается с 37-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Шер указала, что вопреки стереотипам о разнице в возрасте, эти отношения оказались счастливыми. «Что бы ни случилось, мне нравится быть с ним. Он заставляет меня смеяться, и нам весело», — сказала Шер.

Певица добавила, что ей нравится, как одевается ее избранник. Кроме того, она ценит его ум, чувство юмора, доброту и талант.

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      Екатерина Улитина
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