Губернатор Богомаз: в Брянской области ПВО уничтожила семь беспилотников

Семь беспилотников уничтожила противовоздушная оборона (ПВО) над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 19 февраля, беспилотники трижды за утро пытались ударить по Брянской области. Сначала реактивный дрон сбили над Брянским районом, там же второе устройство перехватили через 20 минут, еще два беспилотника впоследствии перехватили в небе над Брянском. Пострадавших и разрушений нет.