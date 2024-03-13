В Европе рухнуло промышленное производство

Объем промышленного производства в странах еврозоны снизился за год на 6,7 %

Объем промышленного производства в странах еврозоны снизился за год на 6,7 процента, а по сравнению с декабрем 2023 года в январе показатель сократился на 3,2 процента. Это следует из данных Евростата.

Аналитики после роста в декабре на 1,6 процента ожидали снижения рухнувшего показателя на более скромные 1,8 процента. В Евросоюзе в первом месяце 2024-го промпроизводство тоже сократилось — на 5,7 процента год к году и на 2,1 процента в помесячном выражении.

Сильнее всего в Европе показатель месяц к месяцу упал в Ирландии (минус 29 процентов), на Мальте (минус 9,4 процента) и в Эстонии (минус 6,6 процента). Лидерами по отрицательной динамике промпроизводства в годовом выражении оказались те же Ирландии (минус 34,1 процента) и Эстония (минус 8,6 процента), а также Болгария (минус 7,6 процента).

Ранее отмечалось, что сильные колебания, связанные со статистикой из Ирландии, происходят из-за деятельности крупных транснациональных компаний, базирующихся в стране. В частности, среди причин спада промпроизводства приводилось снижение экспорта фармы на фоне окончания пандемии коронавируса.