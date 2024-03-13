В Госдуме назвали основу для переговоров по Украине
Основой для переговоров по Украине может стать реальное решение вопроса стратегической безопасности России. Такое условие назвал член комитета Государственной Думы по безопасности Адальби Шхагошев, сообщает в среду, 13 марта, РИА Новости.
«Запад задолжал нам слишком много, но больше всего ответственности в вопросах нашей стратегической безопасности. Поэтому основа для переговоров — это реальное решение этого вопроса», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин вновь заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он также высказался о возможности «честного договора» с Западом и сообщил, какие гарантии необходимы Москве.
Глава государства, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам, заявил, что они должны быть основаны «не на хотелках после применения психотропных средств». Он сказал, что в вопросе «честного договора» с Западом России необходимы прописанные гарантии, которые ее устроят.