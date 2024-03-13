В Госдуме назвали основу для переговоров по Украине

В ГД увязали переговоры по Украине с вопросом стратегической безопасности России

Основой для переговоров по Украине может стать реальное решение вопроса стратегической безопасности России. Такое условие назвал член комитета Государственной Думы по безопасности Адальби Шхагошев, сообщает в среду, 13 марта, РИА Новости.

«Запад задолжал нам слишком много, но больше всего ответственности в вопросах нашей стратегической безопасности. Поэтому основа для переговоров — это реальное решение этого вопроса», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин вновь заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он также высказался о возможности «честного договора» с Западом и сообщил, какие гарантии необходимы Москве.

Глава государства, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам, заявил, что они должны быть основаны «не на хотелках после применения психотропных средств». Он сказал, что в вопросе «честного договора» с Западом России необходимы прописанные гарантии, которые ее устроят.