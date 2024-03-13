Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 13 марта 2024Россия

В Госдуме объяснили попытки ВСУ атаковать регионы России провалом на поле боя

Депутат Затулин связал попытки атак ВСУ на регионы России с провалом на поле боя
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Попытки атак регионов России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), участившиеся в последние дни, связаны с провалом Киева на поле боя. С таким объяснением ситуации выступил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщают в среду, 13 марта, «Известия».

«Устраиваются эти атаки, чтобы заполнять информационное пространство, то есть они пытаются взвинтить ожесточенность боевых действий, проигрывая на поле боя», — отметил он.

Также, по мнению парламентария, участившиеся атаки ВСУ связаны с приближением даты выборов президента России.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил, что в дни проведения президентских выборов Вооруженные силы Украины попытаются атаковать российские регионы роем из тысячи дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76, упавшего под Иваново. О чем говорили пилоты?

      Россиянам покажут сериал о малоизвестных событиях в СССР

      Российские военные прорвали линию фронта в Запорожской области

      Еще одно приграничное село подверглось атаке со стороны Украины

      Глава ФПБК предложил лишить денег и концертов Орбакайте и Глюкозу

      В Китае назвали Трампа более предпочтительным кандидатом в президенты США

      В Европе одобрили усиливающий контроль над медиа закон

      Появление российских войск у границ Финляндии назвали вынужденным шагом

      В Москве пожаловались на нехватку строителей

      Главком ВСУ признал сложность обстановки на всей линии фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше