В Госдуме объяснили попытки ВСУ атаковать регионы России провалом на поле боя

Депутат Затулин связал попытки атак ВСУ на регионы России с провалом на поле боя

Попытки атак регионов России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), участившиеся в последние дни, связаны с провалом Киева на поле боя. С таким объяснением ситуации выступил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщают в среду, 13 марта, «Известия».

«Устраиваются эти атаки, чтобы заполнять информационное пространство, то есть они пытаются взвинтить ожесточенность боевых действий, проигрывая на поле боя», — отметил он.

Также, по мнению парламентария, участившиеся атаки ВСУ связаны с приближением даты выборов президента России.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил, что в дни проведения президентских выборов Вооруженные силы Украины попытаются атаковать российские регионы роем из тысячи дронов.