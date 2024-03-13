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13:45, 13 марта 2024Бывший СССР

В Казахстане пообещали пресекать резкие высказывания депутатов о России

Глава Мажилиса Казахстана пообещал пресекать резкие высказывания депутатов о РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Ерлан Кошанов

Ерлан Кошанов. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Глава Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов пообещал пресекать резкие высказывания депутатов о России на встрече с главой Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает Orda.

Кошанов прокомментировал в кулуарах Мажилиса выпады казахстанских депутатов в адрес России. Он заявил, что пообещал на встрече с Матвиенко и Володиным пресекать подобные фразы.

«Мы договорились, что обоюдно будем работать над этим», — заявил Кошанов. Также стороны обсудили вопросы парламентского сотрудничества между государствами.

Ранее депутата Мажилиса Азамата Абильдаева лишили мандата за высказывания в поддержку СВО. Помимо этого, Абильдаева исключили из Демократической партии «Ак жол».

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      Юрий Леонов
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