В России обвинили США в фактическом участии в украинском конфликте

Посол России Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в фактическом участии в украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на это указывают высказывания американских властей о необходимости помочь ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. «Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями. Не только для безопасности США, но и для всего мира», — подчеркнул российский посол.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что новая помощь Киеву поможет Вооруженным силам Украины начать наступление в конце текущего года. По его мнению, с новым пакетом помощи от Соединенных Штатов Киев сможет удержаться в 2024 и 2025 годах. Бернс добавил, военная помощь обеспечит украинской армии возможности для «проникающих ударов по Крыму» и действий против российского Черноморского флота.

