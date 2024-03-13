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01:08, 13 марта 2024Экономика

В России предложили смягчить требования к ремонту иностранной техники

В России предложили ремонтировать импортную технику без оригинальных запчастей

Фото: Unsplash

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов направил письмо с просьбой смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и внести в законодательство право компаний устранять дефекты неоригинальными запчастями. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, 12 марта в парламенте прошло экспертное совещание, на котором обсуждалась в том числе эта инициатива.

Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года стоимость техобслуживания автомобилей в стране поднялась на 21 процент из-за ухода из России иностранных поставщиков и роста цен на оригинальные запчасти.

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      Юлия Мискевич
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