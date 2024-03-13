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16:42, 13 марта 2024Путешествия

В России приравняли электронный посадочный талон на самолет к бумажному

Минтранс: бумажный посадочный талон больше не обязателен для отчета о расходах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России электронный посадочный талон приравняли к бумажному: теперь последний не обязателен для отчета о расходах. Об этом сообщает Минтранс со ссылкой на разъяснение Минфина, передает ТАСС.

Так, подтверждающим покупку билета документом может быть маршрутная квитанция электронного билета, сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок. Уточняется, что Минтранс и Минфин таким решением начали массовое внедрение в России электронных посадочных талонов.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр раскрыла российским туристам одну опасность посадочных талонов на самолет. Специалист отметила, что посадочный талон — это не просто бумага, а целое хранилище данных о пассажире.

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      Зарина Дзагоева
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