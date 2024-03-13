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14:17, 13 марта 2024Россия

В России самогонщик попал в больницу из-за прогремевшего в его квартире взрыва

В квартире жителя Челябинска взорвался самогонный аппарат, мужчина в больнице

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Житель Челябинска попал в больницу из-за прогремевшего в его квартире взрыва. Подробности происшествия приводит пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram.

Россиянин установил в ванной комнате самогонный аппарат. Спустя некоторое время произошел хлопок паров спирта, в результате которого в квартире выбило окна и металлическую дверь.

Несмотря на то что после взрыва не последовало возгорания, хозяин квартиры получил ожоги. Мужчину госпитализировали. По данным Telegram-канала «Челябинск, который смог», пострадавший находится в состоянии крайней степени тяжести.

Ранее такой же случай произошел к Краснодаре, где в многоквартирном доме взорвался самогонный аппарат. Помимо самогонщика в квартире находились его жена и двое детей, они не пострадали.

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      Алан Босиков
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